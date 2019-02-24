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Гурбангулы Бердымухамедов провел мастер-класс по дрифту на спорткаре

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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Глава Туркменистана продемонстрировал, как управлять гоночным автомобилем.

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил дрифт на спортивном автомобиле Nissan во время посещения Центра автоспорта МВД. Об этом сообщает агентство "Туркменистан сегодня".

Как пишет издание, туркменский лидер "продемонстрировал мастерство опытного гонщика, показав высокий класс в дрифте".

"После блестящего мастер-класса по дрифту президент Туркменистана, отметив достоинства автомобилей японской компании Nissan, подчеркнул необходимость налаживания связей и обмена опытом с этим одним из крупнейших в мире автопроизводителем", - говорится в сообщении.

Также Бердымухамедов ознакомился с образцами гоночных автомобилей, недавно поступивших в распоряжение Центра автоспорта.

По информации агентства, в сентябре 2013 года состоялся первый чемпионат Туркменистана по автогонкам, где президент показал мастерство в управлении спортивным авто. В августе 2015 года в Ашхабаде прошел турнир на кубок Alfremeo, где глава государства одержал победу.

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Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан



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