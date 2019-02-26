Когда развод на пользу: женщина сбросила более 100 кг, став свободной - фото

Британка умудрилась распрощаться с лишними килограммами, когда осознала вред, который приносит ожирение организму. Она села на диету и сбросила целый центнер, став образцом для сотен людей по всему миру.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Жительница Великобритании Келли Кинселла похудела на 108 килограммов после развода с мужем.

Как сообщает The Mirror, жительница английского города Перели всегда страдала от избыточного веса. Однако, когда в 24 года она собралась замуж, Келли смогла привести себя в порядок благодаря жесткой диете. Тогда при весе 177 килограммов девушка похудела более чем в полтора раза.

© Фото: mirror Жительница Великобритании Келли Кинселла похудела на 108 килограммов

Дальше в жизни британки начались не столь позитивные перемены. После операции на желчном пузыре и приема препаратов она поправилась на 44 килограмма. Затем Келли перестала следить за собой и потолстела еще на 63 килограмма.

© Фото: mirror Британка умудрилась распрощаться с лишними килограммами, когда осознала вред, приносимый ожирением организму

Усугубляло ситуацию и то, что ее супруг работал развозчиком китайской еды и ежедневно привозил целые пакеты вредной пищи.

"Мы все съедали, а потом перекусывали чипсами. Мне было трудно, потому что мой муж — один из тех, кто ест и не полнеет", - вспоминает женщина.

Переломным стал для Келли 2017 год, когда у отца, также имевшего избыточный вес, диагностировали рак. Тогда британка забеспокоилась о своем будущем и переломила себя.

За 15 месяцев женщина развелась с мужем, ушла с работы и села на диету. Ей удалось сбросить 108 килограммов и начать карьеру в сфере онлайн-знакомств.

© Фото: mirror За 15 месяцев женщина развелась с мужем, ушла с работы и села на диету

Теперь она копит средства на удаление лишней кожи, которая образовалась в результате такой потери веса.