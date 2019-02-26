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Samsung Galaxy Fold

От "кирпича" до наручных часов: смартфоны будущего на MWC 2019

© AP Photo / Eric Risberg
В мире
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Sputnik Узбекистан собрал самые необычные телефоны, побывавшие на выставке MWC 2019 в Барселоне.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik, Сергей Куликов. Мобильный телефон уже давно перестал быть только средством связи. У нынешних пользователей буквально "половина жизни" находится в смартфоне. Работа, друзья, родные и досуг – все умещается в сильном стальном корпусе с выходом в интернет.

Уже давно не новость, что каждый год выходят все новые и новые модели телефонов. Производители же, желая привлечь внимание именно к своему продукту, порой демонстрируют нам все более оригинальные модели и все более нестандартные решения.

Камер много не бывает

С развитием социальных сетей, сейчас один из основных критериев при выборе современного смартфона – достойная камера.

Бренд Nokia, решил привлечь пользователей количеством камер. У их нового смартфона Nokia 9 их целых пять. По словам производителей это обеспечит идеальную четкость в изображении.

​Гибкость ума

В конце прошлого года в сети стали появляться слухи о смартфонах с гибким экраном. Пользователи скептически отнеслись к такому технологическому прорыву.

Как и ожидалось, компании не стали представлять полностью готовый гибкий смартфон, но вместо этого продемонстрировали его прототип с гибкой OLED-панелью. Устройства оснащены двумя экранами с каждой стороны. В стандартном режиме используется один дисплей, а в развернутом — два.

Одной из первых оказалась компания Samsung и представила смартфон Galaxy Fold.

​Вскоре также анонсируется Mate X от Huawei с похожей технологией работы.

 

​Улыбаемся и машем

Модель G8s ThinQ от LG может управляться без прикосновений, а лишь жестикуляцией перед фронтальной камерой.

C помощью жестов, не касаясь дисплея, можно совершать звонки, увеличивать или уменьшать громкость, делать снимки экрана.

​Носимый телефон или "невыносимый"

Оригинальный, но в тоже время очень странный смартфон представила компания Nubia.
Устройство Nubia Alpha – это телефон в формате часов с гибким экраном. Такие устройства чаще называют умными часами. Идея хоть и не оригинальна, но интересна. Теперь дело за исполнением.

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Кирпич на 50 дней

Модель Energizer Power Max P18K Pop удивила своим аккумулятором. Батарея имеет рекордную емкость — 18000 mAh. Производитель заявляет, что устройство может работать до 50 суток без подзарядки. Конечно, емкость аккумулятора не могла не сказаться на внешнем виде смартфона.

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Теги:
смартфон, мобильный телефон, телефон, IT-технологии, IT-технологии, Twitter, гаджет



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