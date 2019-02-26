От "кирпича" до наручных часов: смартфоны будущего на MWC 2019

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik, Сергей Куликов. Мобильный телефон уже давно перестал быть только средством связи. У нынешних пользователей буквально "половина жизни" находится в смартфоне. Работа, друзья, родные и досуг – все умещается в сильном стальном корпусе с выходом в интернет.

Уже давно не новость, что каждый год выходят все новые и новые модели телефонов. Производители же, желая привлечь внимание именно к своему продукту, порой демонстрируют нам все более оригинальные модели и все более нестандартные решения.

Камер много не бывает

С развитием социальных сетей, сейчас один из основных критериев при выборе современного смартфона – достойная камера.

Бренд Nokia, решил привлечь пользователей количеством камер. У их нового смартфона Nokia 9 их целых пять. По словам производителей это обеспечит идеальную четкость в изображении.

​Гибкость ума

В конце прошлого года в сети стали появляться слухи о смартфонах с гибким экраном. Пользователи скептически отнеслись к такому технологическому прорыву.

Как и ожидалось, компании не стали представлять полностью готовый гибкий смартфон, но вместо этого продемонстрировали его прототип с гибкой OLED-панелью. Устройства оснащены двумя экранами с каждой стороны. В стандартном режиме используется один дисплей, а в развернутом — два.

Одной из первых оказалась компания Samsung и представила смартфон Galaxy Fold.

Да, мы сделали это ✨

Встречай Galaxy Fold. Теперь дисплей можно просто взять и сложить! pic.twitter.com/FjA5hYR9S8 — Samsung Russia (@SamsungRu) 20 февраля 2019 г.

​Вскоре также анонсируется Mate X от Huawei с похожей технологией работы.





#HUAWEIMateX is our most ambitious device to date. The perfect intersection between the future of design and the future of technology. #ConnectingTheFuture #MWC2019 pic.twitter.com/PUipAPKMvX — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 24 февраля 2019 г.

​Улыбаемся и машем

Модель G8s ThinQ от LG может управляться без прикосновений, а лишь жестикуляцией перед фронтальной камерой.

C помощью жестов, не касаясь дисплея, можно совершать звонки, увеличивать или уменьшать громкость, делать снимки экрана.

A new standard of convenience, and a truly immersive entertainment experience.

Introducing the #LGG8ThinQ. https://t.co/LaePgJa43g pic.twitter.com/pOX4z3HLux — LG USA Mobile (@LGUSAMobile) 24 февраля 2019 г.

​Носимый телефон или "невыносимый"

Оригинальный, но в тоже время очень странный смартфон представила компания Nubia.

Устройство Nubia Alpha – это телефон в формате часов с гибким экраном. Такие устройства чаще называют умными часами. Идея хоть и не оригинальна, но интересна. Теперь дело за исполнением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Techettle (@techettle) 25 Фев 2019 в 7:33 PST

Кирпич на 50 дней

Модель Energizer Power Max P18K Pop удивила своим аккумулятором. Батарея имеет рекордную емкость — 18000 mAh. Производитель заявляет, что устройство может работать до 50 суток без подзарядки. Конечно, емкость аккумулятора не могла не сказаться на внешнем виде смартфона.