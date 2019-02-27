Самолету "Аэрофлота" пришлось сесть в Ташкенте из-за инцидента в Кашмире

Лайнер направлялся из Москвы в Бангкок, но прервал полет из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Самолет Boeing 777-312 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Бангкок, в среду вынужденно сел в аэропорту Ташкента из-за инцидента между ВВС Индии и Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

© Flickr / Dan Nevill Самолет Uzbekistan Airways не смог долететь в Индию и вернулся в Ташкент

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

"Самолет, следующий рейсом SU6275 Москва - Бангкок, был вынужден прервать полет и совершить посадку в международном аэропорту Ташкента в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном для всех международных полетов", - сказал представитель аэропорта.

Посадка прошла в штатном режиме, сейчас решается вопрос с размещением пассажиров.