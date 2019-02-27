14:25 27 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.61
  • EUR9530.06
  • USD8403.19
Поиск
Новый терминал для прилетающих пассажиров международных авиалиний в аэропорту Ташкент им. И. Каримова

Самолету "Аэрофлота" пришлось сесть в Ташкенте из-за инцидента в Кашмире

НАК Узбекистана
В мире
Получить короткую ссылку
31 0 0

Лайнер направлялся из Москвы в Бангкок, но прервал полет из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Самолет Boeing 777-312 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Бангкок, в среду вынужденно сел в аэропорту Ташкента из-за инцидента между ВВС Индии и Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr / Dan Nevill
Самолет Uzbekistan Airways не смог долететь в Индию и вернулся в Ташкент

В среду пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".

"Самолет, следующий рейсом SU6275 Москва - Бангкок, был вынужден прервать полет и совершить посадку в международном аэропорту Ташкента в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном для всех международных полетов", - сказал представитель аэропорта.

Посадка прошла в штатном режиме, сейчас решается вопрос с размещением пассажиров.

Теги:
Пакистан, Индия, Бангкок, Москва, Ташкент, Аэрофлот



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Певица Майли Сайрус на афтепати Vanity Fair церемонии вручения Оскар-2019
"Оскар-2019": лучшие моменты церемонии
Пожаритесь на славу: опасная сауна в Паркентском районе – видео
"Пожаритесь на славу": опасная сауна в Паркентском районе – видео
Статуэтка киноакадемии ОСКАР
Заветная статуэтка: за что вручают "Оскар"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054