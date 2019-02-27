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Щенок

Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс

© Sputnik / Александр Полегенько
В мире
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Пассажиры смогут пообщаться с собаками - биглем Физзи, дворняжками Клепой и Лушей, а также с хаски Нами.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Российский аэропорт Домодедово совместно с благотворительным фондом помощи животным "Вторая жизнь" запускает акцию "Обними друга перед полетом".

Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс
Instagram
Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс

В аэропорту на втором этаже появится специальная зона, где пассажиры смогут пообщаться с собаками - биглем Физзи, дворняжками Клепой и Лушей, а также с хаски Нами - и таким образом снять стресс перед вылетом.

Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс
Instagram
Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс

Все собаки живут в семьях с детьми, дружелюбны и имеют необходимые медицинские документы.

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Публикация от Юля (@proninajulia)

Представители аэропорта Домодедово подчеркивают, что канистерапию - терапию, использующую контакт человека с собакой, - используют и в других аэропортах мира, например, в Милане.

Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс
Instagram
Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс
Теги:
Терапия, Животные, Животные, собаки, собака, аэропорт Домодедово, Аэропорт Домодедово, аэропорт



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