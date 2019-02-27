Пассажиры смогут пообщаться с собаками - биглем Физзи, дворняжками Клепой и Лушей, а также с хаски Нами.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Российский аэропорт Домодедово совместно с благотворительным фондом помощи животным "Вторая жизнь" запускает акцию "Обними друга перед полетом".

Instagram Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс

В аэропорту на втором этаже появится специальная зона, где пассажиры смогут пообщаться с собаками - биглем Физзи, дворняжками Клепой и Лушей, а также с хаски Нами - и таким образом снять стресс перед вылетом.

Instagram Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс

Все собаки живут в семьях с детьми, дружелюбны и имеют необходимые медицинские документы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юля (@proninajulia) 26 Фев 2019 в 3:31 PST

Представители аэропорта Домодедово подчеркивают, что канистерапию - терапию, использующую контакт человека с собакой, - используют и в других аэропортах мира, например, в Милане.