Обнимашки перед полетом: в Домодедово собаки помогут снять стресс

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Российский аэропорт Домодедово совместно с благотворительным фондом помощи животным "Вторая жизнь" запускает акцию "Обними друга перед полетом".
В аэропорту на втором этаже появится специальная зона, где пассажиры смогут пообщаться с собаками - биглем Физзи, дворняжками Клепой и Лушей, а также с хаски Нами - и таким образом снять стресс перед вылетом.
Все собаки живут в семьях с детьми, дружелюбны и имеют необходимые медицинские документы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Представители аэропорта Домодедово подчеркивают, что канистерапию - терапию, использующую контакт человека с собакой, - используют и в других аэропортах мира, например, в Милане.