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В Бишкеке борются с новой опасной игрой для подростков - Ташкент встревожен

В Бишкеке борются с новой опасной игрой для подростков - Ташкент встревожен

Sputnik/Табылды Кадырбеков
В мире
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В ГУВД Ташкента сообщили, что подобных случаев в столице зафиксировано не было, но правоохранители намерены провести профилактические мероприятия.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. В бишкекских школах педагоги и сотрудники ИДН предупреждают родителей о новой опасной игре для подростков, которая распространяется в социальных сетях, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Игра называется "Исчезни на 48 часов". По ее правилам участник должен отключить телефон и пропасть на двое суток, чтобы родители подали в розыск. Если в социальной сети и СМИ появится информация о пропаже участника, ему начисляются баллы.

Начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова сообщила, что работа по предупреждению детей и родителей об опасной игре идет по всему городу.

"Родителям необходимо уделять больше внимания детям, беседовать с ними и проверять мобильные телефоны. Эта игра напоминает "Синего кита". Мы проводим собрания во всех школах Бишкека и беседуем с родителями", — рассказала Мейрманова.

Информацию о распространении игры подтверждают и в службе обеспечения безопасности Главного управления внутренних дел Бишкека. Нужно отметить, что в последнее время участились факты пропажи подростков, некоторых находят буквально через пару дней.

В ГУВД Ташкента сообщили, что подобных случаев в столице зафиксировано не было, но правоохранители намерены провести профилактические мероприятия и проинформировать родителей, ссылаясь на опыт Кыргызстана.

Теги:
подростки, Подростки, Дети, дети, Кыргызстан, Кыргызстан, Бишкек, Бишкек, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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