Трагедия в Каире: пожар на вокзале унес десятки жизней

На закопченной платформе номер шесть, где произошла трагедия, продолжает дымиться искореженный взрывом и пожаром локомотив - пожарные уже несколько часов проливают его водой.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Двадцать восемь человек погибли и более пятидесяти пострадали при пожаре на железнодорожной станции Рамсис в центре Каира, а министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку, сообщил РИА Новости источник в Министерстве здравоохранения Египта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от إرم نيوز (@eremnews) 27 Фев 2019 в 1:11 PST

"Имеются 28 погибших и более пятидесяти пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Поезд на большой скорости врезался в среду в платформу на вокзале Рамсис в центре Каира. От столкновения загорелся и взорвался топливный бак, затем огонь быстро распространился по платформе и вагонам. На месте трагедии работает прокуратура. Вокзал Рамсис посетил премьер-министр Мустафа Мадбули, он пообещал в кратчайшие сроки найти и наказать виновных в этой аварии.

На закопченной платформе номер шесть, где произошла трагедия, продолжает дымиться искореженный взрывом и пожаром локомотив - пожарные уже несколько часов проливают его водой.

"Этот локомотив несся по платформе как сумасшедший и на полной скорости врезался в этот вот дом и взорвался", - показывает рукой на полностью выгоревшее небольшое здание торговец книгами Мухаммед. Он находился в момент катастрофы на платформе в своем книжном киоске. "Не было у локомотива вагонов, он один несся, а потом врезался и взорвался. Вон вся платформа даже покорежена, все окна повыбивало в моем киоске", - рассказывает он.

Медики скорой помощи не только оперативно оказывали помощь пострадавшим и вывозили их в ближайшие больницы, но до сих пор ходят по вокзалу и интересуются, как чувствуют себя пассажиры, предлагают любую помощь и поддержку.

Video footage from Cairo's Ramses train station shows a platform engulfed in flames pic.twitter.com/AWyrSwoJrc — Arab News (@arabnews) 27 февраля 2019 г.

На месте катастрофы работают следователи прокуратуры - они собирают улики, показания свидетелей и сотрудников, изымают камеры видеонаблюдения.