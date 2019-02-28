Стала известна причина жуткой аварии с поездами в Каире - видео

Ссора машинистов привела к ужасной трагедии, которая произошла накануне на центральном вокзале в Каире.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Причиной крушения поездов на вокзале в Каире, вызвавшего крупный пожар и унесшего жизни десятков человек, стала ссора машинистов двух тепловозов.

Об этом заявил генеральный прокурор Египта Набиль Садек, передает газета Al-Ahram.

Машинист врезавшегося в отбойник локомотива оставил кабину тепловоза, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, преградившего ему дорогу.

"Водитель другого тепловоза, чтобы избежать разбирательства, дал задний ход. В этот момент оказавшийся без машиниста локомотив начал набирать скорость и в итоге врезался в отбойник и пристройку основного здания центрального каирского вокзала", - говорится в сообщении.

Поезд врезался в платформу, при столкновении загорелся и взорвался топливный бак, затем огонь быстро распространился по платформе и вагонам.

Машинист задержан, министр транспорта Египта Хишам Арафат подал в отставку.

По последним данным, погибли 28 человек, еще более 50 пострадали.