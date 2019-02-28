Manizha создала приложение в поддержку жертв домашнего насилия

В приложении при нажатии на кнопку близкие пользователя получают координаты текущей геолокации.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Известная певица Manizha представила клип на песню "Мама", посвященную домашнему насилию, а также приложение Silsila в поддержку жертв насилия.

В приложении есть кнопка помощи, при нажатии на которую близкие пользователя получают координаты текущей геолокации. Также в сервис добавили адреса кризисных центров и убежищ.

Видео рассказывает историю семьи, в которой отец-оборотень каждую ночь нападает на мать и дочь. В конце ролика приводят статистику о том, что в России 36 тысяч женщин ежедневно терпят побои от своих мужей, а каждые 40 минут одна женщина умирает от домашнего насилия. Режиссером стал Ладо Кватания.