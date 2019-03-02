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Звезда 80-х Микаэла Роуз нашла своих узбекских родственников

Звезда 80-х Микаэла Роуз нашла своих узбекских родственников

© YouTube
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Долгое время мать звезды "Арабески" говорила, что у ее отца или узбекские или таджикские корни, но о нем никто не знал.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Ведущий популярного российского проекта "Пусть говорят" Дмитрий Борисов помог звезде группы "Арабески" Микаэле Роуз найти узбекских родственников.

Микаэла Роуз рассказала, что всю свою жизнь пытается найти информацию об отце из СССР, который бросил семью, когда ее мать была беременна.

Спустя годы артистка узнала, что отец на момент ее рождения был женат, однако эту семью он бросил. В том браке появилось двое сыновей, которые также росли без отца.

Долгое время звезда "Арабески" пыталась найти своих родственников. Мать говорила, что у отца или узбекские или таджикские корни.

Отыскать родных Микаэле Роуз помогли журналисты проекта "Пусть говорят" - она оказалась из Узбекистана, города Бухары, а результаты генетической экспертизы совпали на 99% с ее братом Алижоном Икромовым.

В студии певица познакомилась со своим предполагаемым племянником и двоюродным братом.

Теги:
Видео, родственники, шоу-бизнес, Шоу-бизнес, Узбекистан, Узбекистан



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