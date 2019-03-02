У кого длиннее: яхта Усманова вызвала ажиотаж в Барселоне

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Яхта Алишера Усманова причалила в порт Барселоны, где вызвала небывалый ажиотаж.
Местные жители и туристы фотографируются на фоне роскошной яхты "Дилбар", делятся снимками в своих соцсетях.
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Как написал один из пользователей, "кораблики миллиардеров, пришвартованные рядом - мелочь, по сравнению с кораблем Усманова".
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Кстати, по длине его 156-метровый корабль все же превосходят три судна — одного шейха, принца Брунея и Романа Абрамовича. По внутренней вместимости Dilbar - почти 16 тысяч тонн гросс-тоннажа.
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Как сообщают разные СМИ, "Дилбар" обошелся Усманову примерно в 600 миллионов долларов.
В данный момент пользователи гадают, зачем же Алишер Усманов приехал в Барселону.