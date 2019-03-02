У кого длиннее: яхта Усманова вызвала ажиотаж в Барселоне

Как написал один из пользователей, "кораблики миллиардеров, пришвартованные рядом - мелочь, по сравнению с кораблем Усманова".

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Яхта Алишера Усманова причалила в порт Барселоны, где вызвала небывалый ажиотаж.

Местные жители и туристы фотографируются на фоне роскошной яхты "Дилбар", делятся снимками в своих соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marele Giolgau (@marelegiolgau.yachts) 8 Дек 2018 в 7:27 PST

Как написал один из пользователей, "кораблики миллиардеров, пришвартованные рядом - мелочь, по сравнению с кораблем Усманова".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от anastasiya (@nawtya) 15 Фев 2017 в 6:56 PST

Кстати, по длине его 156-метровый корабль все же превосходят три судна — одного шейха, принца Брунея и Романа Абрамовича. По внутренней вместимости Dilbar - почти 16 тысяч тонн гросс-тоннажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DILBAR 156 Meters by Lürssen (@dilbaryacht) 1 Мар 2019 в 12:05 PST

Как сообщают разные СМИ, "Дилбар" обошелся Усманову примерно в 600 миллионов долларов.

В данный момент пользователи гадают, зачем же Алишер Усманов приехал в Барселону.