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Яхта Дилбар

У кого длиннее: яхта Усманова вызвала ажиотаж в Барселоне

© AFP 2018 / VALERY HACHE
В мире
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Как написал один из пользователей, "кораблики миллиардеров, пришвартованные рядом - мелочь, по сравнению с кораблем Усманова".

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. Яхта Алишера Усманова причалила в порт Барселоны, где вызвала небывалый ажиотаж.

Местные жители и туристы фотографируются на фоне роскошной яхты "Дилбар", делятся снимками в своих соцсетях.

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Публикация от Marele Giolgau (@marelegiolgau.yachts)

Как написал один из пользователей, "кораблики миллиардеров, пришвартованные рядом - мелочь, по сравнению с кораблем Усманова".

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Публикация от anastasiya (@nawtya)

Кстати, по длине его 156-метровый корабль все же превосходят три судна — одного шейха, принца Брунея и Романа Абрамовича. По внутренней вместимости Dilbar  - почти 16 тысяч тонн гросс-тоннажа.

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Публикация от DILBAR 156 Meters by Lürssen (@dilbaryacht)

Как сообщают разные СМИ, "Дилбар" обошелся Усманову примерно в 600 миллионов долларов.

В данный момент пользователи гадают, зачем же Алишер Усманов приехал в Барселону.

Теги:
Испания, Барселона, деньги, Алишер Усманов



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