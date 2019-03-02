Генштаб ВС России: Пентагон готовит стратегию "Троянского коня"

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Пентагон начал разрабатывать новую стратегию ведения военных действий "Троянский конь", сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.
"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", — цитирует Герасимова РИА Новости.
Он также заявил, что Россия готова к предотвращению любой из этих стратегий.
"За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", — отметил начальник Генштаба ВС России.
"Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства", — сказал Герасимов.
Россия должна "опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", добавил он.