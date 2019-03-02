Генштаб ВС России: Пентагон готовит стратегию "Троянского коня"

РФ готова к предотвращению любой новой стратегии, потому что идет на шаг впереди, заявили в Генштабе.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Пентагон начал разрабатывать новую стратегию ведения военных действий "Троянский конь", сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", — цитирует Герасимова РИА Новости.

Он также заявил, что Россия готова к предотвращению любой из этих стратегий.

"За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", — отметил начальник Генштаба ВС России.

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Валерий Герасимов подчеркнул: основа ответа РФ — "стратегия активной обороны", которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

"Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства", — сказал Герасимов.

Россия должна "опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", добавил он.