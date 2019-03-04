В Чечне появится женское такси

Женское такси будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Чечне появится специальное такси, которое будет обслуживать только женщин и управлять им будут тоже только женщины.

Об этом сообщается в Instagram Фонда имени шейха Зайеда.

"Женское такси будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть, соответственно, женщины. Кредитный комитет фонда одобрил проект",— говорится в сообщении фонда в Instagram.

Напомним, что в Чечне практически невозможно встретить женщину за рулем такси, также часто женщины отказываются от услуг перевозчиков из-за религиозных норм.