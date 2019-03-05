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Звезда сериала Беверли-Хиллс, 90210 Люк Перри умер

Звезда сериала "Беверли-Хиллс, 90210" Люк Перри умер

© AFP 2018 / VALERY HACHE
В мире
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Смерть наступила от последствий обширного инсульта, с которым он был госпитализирован 28 февраля.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Вчера вечером стало известно о смерти американского актера Люка Перри, известного по ролям в сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Ривердейл". Ему было 52 года.

Смерть Перри наступила от последствий обширного инсульта, с которым он был госпитализирован 28 февраля.

"Он был окружен своими детьми Джеком и Софи, невестой Венди Мэдисон Бауэр, бывшей женой Минни Шарп, матерью Энн Беннетт, отчимом Стивом Беннеттом, братом Томом Перри, сестрой Эми Кодер и другими близкими родственниками и друзьями. Семья ценит поддержку и молитвы, которые были направлены Люку со всего мира, и с уважением просит уединения в это время великого траура. Другие детали пока сообщаться не будут", — сообщил представитель актера.

Напомним, что актер должен был принять участие в продолжении сериала "Беверли-Хиллз, 90210" и вернуться к роли Дилана Маккея спустя девятнадцать лет. 

Звезда сериала Беверли-Хиллс 90210 Люк Перри умер
FREDERICK M. BROWN
Звезда сериала "Беверли-Хиллс 90210" Люк Перри умер

 

Теги:
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