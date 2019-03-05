Подарок на юбилей: представлен самый дорогой автомобиль в мире

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Компания Bugatti представила уникальный La Voiture Noire на Женевском автосалоне.
Новинка собрана в единственном экземпляре, что сделало ее самым дорогим автомобилем в мире.
La Voiture Noire создавался специально к 110-летию бренда Bugatti, основанного Этторе Бугатти в 1909 году. Уникальный автомобиль все же является "наследником" модели Chiron.
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Однако новинка получила более выраженную, чем у него, радиаторную решетку, оригинальную головную оптику и корму, увенчанную сразу шестью выхлопными патрубками.
2,5-секундное ускорение до "сотни" и максимальную скорость 420 км/ч ей обеспечивает хорошо известный 8,0-литровый двигатель W12 с четырьмя турбинами.
Нашел ли новый Bugatti La Voiture Noire своего покупателя, пока неизвестно.