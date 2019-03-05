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Подарок на юбилей: представлен самый дорогой автомобиль в мире

Подарок на юбилей: представлен самый дорогой автомобиль в мире

© Bugatti
В мире
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19820

Стоимость новинки превысила 16 миллионов евро.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Компания Bugatti представила уникальный La Voiture Noire на Женевском автосалоне.

Новинка собрана в единственном экземпляре, что сделало ее самым дорогим автомобилем в мире.

La Voiture Noire создавался специально к 110-летию бренда Bugatti, основанного Этторе Бугатти в 1909 году. Уникальный автомобиль все же является "наследником" модели Chiron.

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Публикация от BUGATTI (@bugatti)

Однако новинка получила более выраженную, чем у него, радиаторную решетку, оригинальную головную оптику и корму, увенчанную сразу шестью выхлопными патрубками.

2,5-секундное ускорение до "сотни" и максимальную скорость 420 км/ч ей обеспечивает хорошо известный 8,0-литровый двигатель W12 с четырьмя турбинами.

Нашел ли новый Bugatti La Voiture Noire своего покупателя, пока неизвестно.

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