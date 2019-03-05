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Открытие после реставрации главной мечети Москвы.

Рейтинг лучших достопримечательностей: мечети, лагуны и музей

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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В список попали музей Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды), Голубая лагуна в Исландии, Акрополь в греческих Афинах, здание венгерского парламента в Будапеште и Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Кордовская соборная мечеть в Испании и Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби вошли в пятерку рейтинга лучших достопримечательностей мира, сообщает Stasher.

Рейтинг основывался на отзывах туристов, упоминаниях в Instagram, оценках объектов размещения на сайтах бронирования, транспортную доступность, а также уровень безопасности.

Первое место, по итогам исследования, заняла площадь Испании в Севилье, на втором - гора Маттерхорн в Швейцарии и на третьем - парк исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции.

В пятерку также вошли два храма - Кордовская соборная мечеть в Испании и Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ).

Помимо этого, в список попали музей Ван Гога в Амстердаме (Нидерланды), Голубая лагуна в Исландии, Акрополь в греческих Афинах, здание венгерского парламента в Будапеште и Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.

 

Теги:
рейтинг, мечеть, Мечеть



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