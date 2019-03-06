У смартфонов есть глаза: кто за тобой следит теперь можно выбрать самому

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. На выставке MWC 2019 компания Samsung представила несколько смартфонов, одной из особенностей которых было необычное расположение фронтальной камеры.

Довольные пользователи новых гаджетов, вдохновленные видом селфи-камеры, поспешили поделиться фотографиями оригинальных обоев рабочего стола. Sputnik Узбекистан нашел для вас самые интересные.

@DetroitBORG / Twitter Samsung с необычной селфи-камерой

Конечно, двойная фронтальная камера в первую очередь напоминает "глаза" робота.

Am I doing this right? pic.twitter.com/lcEHh6xs3g — Jason Cipriani (@MrCippy) 28 февраля 2019 г.

Среди работ замечен робот R2D2 из "Звездных войн", WALL-E из одноименного мультика, Бендер - герой мультсериала "Футурама", Стальной гигант от Warner Bros. Animation и многие другие.

@DraStudio/ Twitter Samsung с необычной селфи-камерой

Также в качестве обоев некоторые умельцы предлагают Миньонов, которые давно успели полюбиться публике всех возрастов.

Многие же увидели в новой камере исключительно бинокль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Axiang Chin (@axiang) 6 Мар 2019 в 12:33 PST

И с радостью подставляют к нему известных личностей, политиков и даже самого себя. Зато точно будешь знать, кто за тобой следит.