У смартфонов есть глаза: кто за тобой следит теперь можно выбрать самому

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. На выставке MWC 2019 компания Samsung представила несколько смартфонов, одной из особенностей которых было необычное расположение фронтальной камеры.
Довольные пользователи новых гаджетов, вдохновленные видом селфи-камеры, поспешили поделиться фотографиями оригинальных обоев рабочего стола. Sputnik Узбекистан нашел для вас самые интересные.
Конечно, двойная фронтальная камера в первую очередь напоминает "глаза" робота.
Am I doing this right? pic.twitter.com/lcEHh6xs3g— Jason Cipriani (@MrCippy) 28 февраля 2019 г.
Среди работ замечен робот R2D2 из "Звездных войн", WALL-E из одноименного мультика, Бендер - герой мультсериала "Футурама", Стальной гигант от Warner Bros. Animation и многие другие.
Также в качестве обоев некоторые умельцы предлагают Миньонов, которые давно успели полюбиться публике всех возрастов.
Многие же увидели в новой камере исключительно бинокль.
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И с радостью подставляют к нему известных личностей, политиков и даже самого себя. Зато точно будешь знать, кто за тобой следит.
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