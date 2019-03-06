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Samsung с необычной селфи-камерой

У смартфонов есть глаза: кто за тобой следит теперь можно выбрать самому

@GeorgeZaki / Twitter
В мире
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Пользователи иронично обыграли новый внешний вид известного смартфона.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. На выставке MWC 2019 компания Samsung представила несколько смартфонов, одной из особенностей которых было необычное расположение фронтальной камеры.

Довольные пользователи новых гаджетов, вдохновленные видом селфи-камеры, поспешили поделиться фотографиями оригинальных обоев рабочего стола. Sputnik Узбекистан нашел для вас самые интересные.

Samsung с необычной селфи-камерой
@DetroitBORG / Twitter
Samsung с необычной селфи-камерой

Конечно, двойная фронтальная камера в первую очередь напоминает "глаза" робота.

Среди работ замечен робот R2D2 из "Звездных войн", WALL-E из одноименного мультика, Бендер - герой мультсериала "Футурама", Стальной гигант от Warner Bros. Animation и многие другие.

Samsung с необычной селфи-камерой
@DraStudio/ Twitter
Samsung с необычной селфи-камерой

Также в качестве обоев некоторые умельцы предлагают Миньонов, которые давно успели полюбиться публике всех возрастов.

Многие же увидели в новой камере исключительно бинокль.

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Публикация от Axiang Chin (@axiang)

И с радостью подставляют к нему известных личностей, политиков и даже самого себя. Зато точно будешь знать, кто за тобой следит.

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Публикация от 노규석 (@nohgoo)

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