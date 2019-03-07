Дресс-код для туриста: почему в Италии решили штрафовать за шлепанцы

Размер штрафа будет зависеть от масштаба работ по спасению путешественника, нарушившего запрет.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Туристы в Италии не смогут больше ходить в шлепанцах по известной береговой линии Чинкве-Терре.

Как пишет The Telegraph, администрация парка приняла решение штрафовать граждан, разгуливающих в неподходящей обуви.

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Глава парка Патрицио Скарпеллини пояснил, что такая мера вводится по соображениям безопасности, ведь туристы, передвигаясь по горным тропам, нередко получают травмы, и их приходится эвакуировать с помощью вертолета. Подобные спасательные работы стоят больших денег.

"Эти меры будут вводиться постепенно. Сначала мы проведем информационную кампанию, а затем последуют штрафы", - заявил он.

Отметим, что размер штрафа составит от 50 до 2,5 тысячи евро. Сумма будет зависеть от того, получит ли турист травму во время прогулки по горной местности, а также от сложности работ по его спасению.