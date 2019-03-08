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"Мы давно живем отдельно": Собчак и Виторган официально расстались

© Sputnik / Михаил Мокрушин
В мире
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По словам Ксении Собчак, они не делят имущество и ребенка, которого продолжат растить вместе.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Телеведущая Ксения Собчак и ее супруг Максим Виторган сделали совместное заявление, в котором раскрыли, что давно живут раздельно.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и , тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители", - говориться в сообщении Instagram.

Текст опубликован с подписью "Ксения Собчак Максим Виторган".

Напомним, кризис в отношениях пары начался осенью прошлого года. Пара перестала выходить в свет вместе, некоторое время назад супруги сняли и свои обручальные кольца, а саму Ксению все чаще стали замечать в компании Константина Богомолова. В декабре они вместе пришли на светскую премьеру, а позже папарацци сфотографировали их на улицах Парижа. Режиссер, напомним, недавно с женой — актрисой Дарьей Мороз, в браке с которой прожил восемь лет. 

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. Впервые они появились вместе на дне рождения главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, чуть позже пара была замечена вместе на премьере мультфильма "Снежная королева", однако скоропалительная свадьба актера и телеведущей стала полной неожиданностью даже для друзей Собчак.

Теги:
Россия, Россия, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Шоу-бизнес, расставания, Развод, развод, Максим Виторган, Ксения Собчак



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