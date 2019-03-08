Первоклассное ракетостроение: Илон Маск о российских носителях

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Основатель космической компании SpaceX Илон Маск назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире в настоящий момент, сообщает РИА Новости.

"Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент. Версия ракеты-носителя "Ангара" для многоразового применения должна быть отличной", - написал Маск в Twitter.

Примечтательно, что Маск отреагировал на добавленный к сообщению материал портала Аrs Technica, где говорится, что российские космические корабли "Союз" не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX.