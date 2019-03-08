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Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Первоклассное ракетостроение: Илон Маск о российских носителях

AP Photo/Ringo H.W. Chiu
В мире
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Илон Маск назвал перспективный российский носитель "Ангара" великолепным.

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Основатель космической компании SpaceX Илон Маск назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире в настоящий момент, сообщает РИА Новости.

"Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент. Версия ракеты-носителя "Ангара" для многоразового применения должна быть отличной", - написал Маск в Twitter.

Примечтательно, что Маск отреагировал на добавленный к сообщению материал портала Аrs Technica, где говорится, что российские космические корабли "Союз" не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX.

Теги:
Россия, Россия, россия, Илон Маск, ракета, Ракеты, США, США



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