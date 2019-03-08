Первоклассное ракетостроение: Илон Маск о российских носителях

ТАШКЕНТ, 8 мар - Sputnik. Основатель космической компании SpaceX Илон Маск назвал российское ракетостроение первоклассным, а российские ракетные двигатели лучшими в мире в настоящий момент, сообщает РИА Новости.
"Россия располагает первоклассным ракетостроением и лучшими двигателями из тех, что летают в настоящий момент. Версия ракеты-носителя "Ангара" для многоразового применения должна быть отличной", - написал Маск в Twitter.
Примечтательно, что Маск отреагировал на добавленный к сообщению материал портала Аrs Technica, где говорится, что российские космические корабли "Союз" не могут конкурировать с новыми аппаратами Dragon производства SpaceX.
Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni— Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.