17:47 09 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Антониу Гутерреш.

В мире доминируют мужчины, права женщин подавляются - ООН

KENA BETANCUR / AFP
В мире
Получить короткую ссылку
20 0 0

Генсек ООН все же отметил значительный прогресс в области гендерного равенства за последние десятилетия.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Мужчины продолжают доминировать в мире, несмотря на значительный прогресс в достижении равенства полов. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии по случаю Международного женского дня.

"За последние десятилетия мы достигли значительного прогресса в сфере прав женщин. Однако эти достижения нельзя назвать всеобъемлющими, и они вызывали ответную реакцию со стороны укоренившегося патриархата", - цитирует РИА Новости его слова.

Международный форум женщин в Ташкенте
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Женская доля и роль: чего не хватает Узбекистану для гендерного равенства

Гутерреш добавил, что подобная культура мужского доминирования игнорировала, заставляла молчать и подавляла женщин на протяжении веков, даже тысячелетий.

Он обратил внимание на то, что доля женщин в парламентах по всему миру составляет меньше чем 25 процентов. Кроме того, по данным Всемирного банка, только шесть экономик мира "предоставляют мужчинам и женщинам равные права" в сферах повышенной ответственности.

"Если современные тенденции сохранятся, достижение паритета в экономической сфере займет два столетия", - подчеркнул генеральный секретарь, добавив, что решение этого вопроса не терпит отлагательства.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фестиваль фигурного катания в честь Международного женского дня
Фестиваль фигурного катания в честь 8 марта
Кит выплюнул дайвера, который случайно попал к нему в пасть – видео
Европа "стареет" - перспективы на 2050 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054