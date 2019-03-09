В мире доминируют мужчины, права женщин подавляются - ООН

Генсек ООН все же отметил значительный прогресс в области гендерного равенства за последние десятилетия.

ТАШКЕНТ, 9 мар – Sputnik. Мужчины продолжают доминировать в мире, несмотря на значительный прогресс в достижении равенства полов. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии по случаю Международного женского дня.

"За последние десятилетия мы достигли значительного прогресса в сфере прав женщин. Однако эти достижения нельзя назвать всеобъемлющими, и они вызывали ответную реакцию со стороны укоренившегося патриархата", - цитирует РИА Новости его слова.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Женская доля и роль: чего не хватает Узбекистану для гендерного равенства

Гутерреш добавил, что подобная культура мужского доминирования игнорировала, заставляла молчать и подавляла женщин на протяжении веков, даже тысячелетий.

Он обратил внимание на то, что доля женщин в парламентах по всему миру составляет меньше чем 25 процентов. Кроме того, по данным Всемирного банка, только шесть экономик мира "предоставляют мужчинам и женщинам равные права" в сферах повышенной ответственности.

"Если современные тенденции сохранятся, достижение паритета в экономической сфере займет два столетия", - подчеркнул генеральный секретарь, добавив, что решение этого вопроса не терпит отлагательства.