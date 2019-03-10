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В Эфиопии разбился Boeing-737: на борту было 157 человек

© Sputnik / Нина Зотина
В мире
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ЧП произошло недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. На место выехали представители экстренных служб.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Эфиопии потерпел крушение Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Самолет выполнял рейс в кенийский Найроби. На борту находилось 157 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем регулярный рейс в Найроби, Кения, этим утром", — написал премьер-министр страны Абий Ахмед Али в Twitter.

По данным авиакомпании, трагедия произошла недалеко от города Дэбрэ-Зэйт.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, на место катастрофы выехали представители экстренных служб.

Теги:
жертвы, боинг, Самолет, крушение самолета



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