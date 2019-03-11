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Исследование: названы крупнейшие в мире поставщики вооружения

© Sputnik / Алексей Даничев
В мире
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Согласно докладу, США, Россия и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Россия сохранила место среди крупнейших поставщиков вооружения с 2014 по 2018 год, несмотря на снижение объемов экспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ, SIPRI).

Экспорт России снизился на 17% в частности из-за прекращения поставок в Индию и Венесуэлу.

Как оказалось, на долю США, России, Франции, Германии и Китая с 2014 по 2018 годы приходилось 75% всего экспорта вооружения.

При этом исследователи отмечают, что экспорт вооружения США возрос на 29% между периодом с 2009-2013 годов по 2014-2018 годы. А доля США в мировой продаже вооружений возросла на 6% и достигла 36%. При этом более половины экспорта было направлено на Ближний Восток.

Теги:
Франция, Франция, США, США, Россия, россия, Вооружения, оружие



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