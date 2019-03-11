Дмитрий Нагиев стал самым богатым актером России

В этом году от знаменитых российских богачей в рейтинге немного отстал Данила Козловский.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Представлен список самых состоятельных российских актеров, который возглавил Дмитрий Нагиев, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рейтинг артистов-богачей, был составлен специалистами киноиндустрии.

Доходы актера и телеведущего Дмитрия Нагиева оцениваются в более чем 3 миллиона 200 тысяч долларов.

Следом расположился Федор Бондарчук. Его состояние оценивается в 1 миллион 300 тысяч долларов США.

Тройку лидеров замкнули Светлана Ходченкова и Владимир Машков, заработавшие по миллиону долларов каждый.

На пятом месте Данила Козловский, отставший от ближайших конкурентов на 100 тысяч долларов.