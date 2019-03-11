Индустрия искусства приносит США больше денег, чем сельское хозяйство

Самый быстрый рост в США наблюдается в развитии учебных заведений, радио, фотографии.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Сфера искусства в США приносит 763,6 миллиарда долларов экономике страны, что составляет 4,2% ВВП, сообщается в статистике, которая была опубликована государственными учреждениями.

Это больше, чем сельское хозяйство, транспорт, складская деятельность.

Данные показывают, что в индустрии работают почти 5 миллионов человек, суммарно они зарабатывают более 370 миллионов долларов.

США активно экспортируют товары и услуги в сфере искусства и культуры, а самый быстрый рост наблюдается в развитии учебных заведений, радио, фотографии.