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Искусство

Индустрия искусства приносит США больше денег, чем сельское хозяйство

© AFP 2018 / MLADEN ANTONOV
В мире
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Самый быстрый рост в США наблюдается в развитии учебных заведений, радио, фотографии.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Сфера искусства в США приносит 763,6 миллиарда долларов экономике страны, что составляет 4,2% ВВП, сообщается в статистике, которая была опубликована государственными учреждениями.

Это больше, чем сельское хозяйство, транспорт, складская деятельность.

Данные показывают, что в индустрии работают почти 5 миллионов человек, суммарно они зарабатывают более 370 миллионов долларов.

США активно экспортируют товары и услуги в сфере искусства и культуры, а самый быстрый рост наблюдается в развитии учебных заведений, радио, фотографии.

Теги:
Культура и искусство, Искусство, искусство, США, США



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