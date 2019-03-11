17:42 11 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Новорожденный мальчик

Саудовский лайнер вернулся в аэропорт из-за забывшей младенца пассажирки

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
Получить короткую ссылку
23 0 0

Одна из пассажирок забыла ребенка в здании терминала и отказалась продолжать полет.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Самолет саудовского авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines вынужден был вернуться вскоре после взлета в аэропорт имени короля Абдель Азиза в Джидде из-за пассажирки из Саудовской Аравии, вспомнившей о забытом в аэропорту грудном ребенке, пишет РИА Новости.

Портал "Ахбар24" разместил запись переговоров между командиром воздушного судна и диспетчером, во время которой слышно, как в ответ на просьбу повторить причину возвращения в аэропорт вылета пилот раздраженно говорит, что одна из пассажирок забыла ребенка в здании терминала и отказывается продолжать полет.

Портал не уточнил, была ли забывчивая пассажирка как-то наказана за свою рассеянность.

По теме

Младенец высокого полета: как экипаж рейса Ош — Екатеринбург принял роды
Теги:
Саудовская Аравия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Самые сексуальные фитнес-тренеры в Instagram
Самые сексуальные и богатые фитнес-тренеры в Instagram
Трех детенышей красной панды показали публике в зоопарке Сиднея
Милые пушистики: трех детенышей красной панды показали в зоопарке Сиднея
Европа "стареет" - перспективы на 2050 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054