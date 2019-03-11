Саудовский лайнер вернулся в аэропорт из-за забывшей младенца пассажирки

Одна из пассажирок забыла ребенка в здании терминала и отказалась продолжать полет.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Самолет саудовского авиаперевозчика Saudi Arabian Airlines вынужден был вернуться вскоре после взлета в аэропорт имени короля Абдель Азиза в Джидде из-за пассажирки из Саудовской Аравии, вспомнившей о забытом в аэропорту грудном ребенке, пишет РИА Новости.

Портал "Ахбар24" разместил запись переговоров между командиром воздушного судна и диспетчером, во время которой слышно, как в ответ на просьбу повторить причину возвращения в аэропорт вылета пилот раздраженно говорит, что одна из пассажирок забыла ребенка в здании терминала и отказывается продолжать полет.

Портал не уточнил, была ли забывчивая пассажирка как-то наказана за свою рассеянность.