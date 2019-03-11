Названы сроки принятия решения об электронных визах для въезда в РФ

На сегодняшний день электронную визу в Россию могут получить граждане 18 государств.

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Решение о расширении применения электронных виз для въезда в Россию будет принято в ближайшие полгода, сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

По ее словам, вопрос о расширении списка стран, граждане которых смогут въезжать в Россию по электронным визам, активно дебатируется на всех уровнях, пишет РИА Новости. Голодец подчеркнула, что сегодня к туристическим продуктам России есть интерес со стороны и отечественных, и зарубежных туристов.

"Я думаю, что в ближайшие полгода будет принято решение, которое нас сильно продвинет в этом вопросе. Мы активно выступаем за расширение применения этого хорошего продукта, который уже себя оправдывает, но понимаем, что нюансы имеют значение", — сказала зампредседателя правительства РФ.

Напомним, в 2017 году упрощенный визовый режим для иностранцев был запущен в Приморье, а с 1 января 2018 года он начал действовать еще в двух дальневосточных регионах — на Сахалине и Камчатке.

На сегодняшний день электронную визу могут получить граждане 18 государств, в их числе — Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Япония, Саудовская Аравия. С 1 июля 2019 года систему выдачи электронных виз планируется ввести и в Калининградской области.