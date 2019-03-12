"Время первых": 30 лет Интернету

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik, Сергей Куликов. Создание Интернета повлекло за собой настоящую революцию в развитии информационных технологий.

Sputnik Узбекистан сделал для вас подборку самых значимых событий за прошедшие 30 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaly Tupitsyn (@desvvt) 11 Мар 2019 в 11:00 PDT

30 лет в паутине

Ровно 30 лет назад, 12 марта 1989 года, состоялась презентация единой системы организации, хранения и общего доступа к информации. Физик и инженер Тим Бернерс-Ли представил свою разработку главам Европейского центра ядерных исследований.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L'image Marketing (@limagemarketing) 12 Мар 2019 в 1:56 PDT

Проект он назвал "Всемирной паутиной".

Первый смайлик появился более тридцати лет назад. Его создателем признан Скотт Фальман, а сам смайлик представляет собой популярный символ, выражающий позитивное настроение и доброжелательность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bijin Bj (@bijin_bj) 7 Ноя 2018 в 7:37 PST

Скинь на мыло

Первое электронное послание было составлено программистом и разработчиком электронной почты. Его имя Рэй Томплинсон в 1971 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kubide (@kubide) 12 Мар 2019 в 1:54 PDT

Он являлся программистом ARPANET, где и разрабатывал сервер передачи данных по e-mail. Тогда и было отправлено первое электронное сообщение в мире. Сам Рэй Томплинсон рассказывал, сообщение содержало в себе бессвязный набор букв, поскольку главной задачей была определена проверка связи.

Ежеминутно канал YouTube пополняется новыми материалами продолжительностью в 100 часов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Matej Slažanský (@menameselassie) 11 Дек 2017 в 3:41 PST

Вся наша жизнь игра

Первые сетевые многопользовательские игры появились 1973 году. Примерно в одно время создаются игры Maze War, Empire и Spasim. Так как точная дата создания игр не известна, они до сих пор претендуют на звание первой многопользовательской игры. Maze War — трехмерный шутер от первого лица с сетевой игрой в режиме Deathmatch. Empire — многопользовательский сетевой 2D-шутер (до 50 игроков). Spasim — многопользовательский сетевой трехмерный космический симулятор (до 32 игроков).

Мой адрес сегодня такой

Самый первый в мире сайт был создан в мае 1990 г. сотрудником Европейского Центра по ядерным исследованиям Тимоти Джоном Бернесом-Ли и его коллегой Робертом Кайо. Этот сайт имел доменное имя info.cern.ch. Данный URL существует до сих пор, – однако сегодня там размещена "мемориальная" web-страничка, посвященная истории "рождения" сервиса WWW.

В интернете часто используется слово "спам". Интерес вызывает история происхождения этого слова. Изначально, Spam – название мясных консервов, которые прославились за счет надоедливой и бесконечной рекламы.

Ставьте лайк

Первой социальной сетью считают американский портал Classmates.com, созданный в 1995 году. Проект оказался весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Уже в начале двухтысячных были запущены LinkedIn, MySpace и Facebook.

Появлению первой разработанной и внедренной веб-камеры человечество обязано Кембриджскому университету. Уникальность ее состоит в том, что веб-камера была установлена на кофеварке, цель – отслеживание готовности кофе.

Мессенджер

Первым мессенджером стал ICQ. Название происходит от английских слов I SEEK YOU – я ищу тебя. Появился он в 1996 году. Все началось с того, что четверо школьников из Израиля создали компанию Mirabilis и начали работать над программой для общения в Интернете и локальных сетях.

Создав программу, они разослали ее бесплатно друзьям и знакомым. Те, в свою очередь, приводили в "аську" своих друзей и знакомых. Количество пользователей росло в геометрической прогрессии. А через некоторое время талантливая четверка выпустила корпоративную версию ICQ. "Аська" стала пионером рынка мессенджеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐸𝒻𝒾𝓂💍𝓋𝒶 𝑀𝒶𝓇𝓎𝒶𝓃𝒶 (@_efimova_mar_) 3 Фев 2019 в 10:18 PST

При создании логотипа Google была допущена орфографическая опечатка. Изначально было запланировано обозначить поисковую систему как googol, для выражения большого объема информации, доступ к которой будет открыт. Но после случайной ошибки в слове, название решили оставить, поскольку визуально разработчикам оно понравилось больше.

Мобильный интернет

Человек в современном мире уже не представляет жизнь и без мобильного интернета. Первый мобильный интернет появился в 1998 году, посредством CSD-соединения. Правда популярность его стала набирать обороты только после 2000-х годов. Это связано с тем, что CSD-соединение обходилось пользователю очень дорого из-за повременной оплаты соединения.

После появился новый тип мобильного интернета – WAP. По нему пользователь оплачивал только количество потраченного трафика, что было куда выгоднее. С тех пор мобильный интернет проник в массы и начал завоевывать популярность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Web Studio Marita (@webstudiomarita) 12 Мар 2019 в 1:41 PDT

Далее появились GPRS и EDGE - соединения. Признание пользователей они завоевали благодаря ставшему возможным общению в мобильных чатах, примером которого является ICQ.

Однако 2 популярнейших типа соединения на 2018 год стали 3G и 4G. 4G интернет выигрывает по скорости соединения, но 3G интернет лидирует по показателям территориального распространения. Пока что оба эти типа соединения отвечают запросам пользователей, однако, в будущем планируется внедрение усовершенствованного 5G интернета.