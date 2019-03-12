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Мощнейший в мире: "Роскосмос" показал видео о ракетном двигателе РД-171МВ

Пресс-служба Роскосмоса
В мире
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Двигатель будут использовать на первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Корпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в Twitter видео о мощнейшем в мире ракетном двигателе РД-171МВ. Его будут использовать на первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), первый пуск которой запланирован на 2022 год. А первая ступень "Союза-5" станет боковым блоком для ракеты сверхтяжелого класса "Енисей", пишет РИА Новости.

В ролике гендиректор предприятия-разработчика НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов отмечает, что мощность двигателя составит 246 тысяч лошадиных сил, а тяга при массе в десять тонн превысит 800 тонн.

​Ранее он сообщал, что первый двигатель поставят заказчику в 2021 году.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в феврале объявил, что по мощности двигателю РД-171МВ равных в мире нет.

Первый пуск "Енисея", как ожидается, состоится в 2028 году. Стартовый комплекс для него собираются возвести на космодроме Восточный. По оценкам "Роскосмоса", на создание "Енисея" понадобится 1,2 триллиона рублей.

Эскизный проект с окончательным обликом ракеты и техническими особенностями должен быть подготовлен к ноябрю этого года.

Теги:
технологии, Космос, ракета, Россия



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