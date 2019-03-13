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Америка закроет иммиграционные офисы в ряде стран

AP Photo / J. David Ake
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Закрытие 21 международного отделения Службы гражданства и иммиграции США может замедлить обработку заявлений на получение ряда виз и разрешений.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Служба гражданства и иммиграции (USCIS) США готовится закрыть все свои международные офисы в 21 стране.

Директор USCIS Фрэнсис Сиссна объявил, что он работает над тем, чтобы передать функции службы, такие как выдача семейных виз, усыновление детей иностранцами и другие, посольствам и консульствам США, сообщает Washington Post.

При согласии государственного департамента служба в ближайшие месяцы закроет свои офисы, "чтобы попытаться максимизировать невозобновляемые ресурсы агентства".

"Я считаю, что таким образом мы сможем лучше использовать наши фонды для поиска путей решения проблем с ответом на заявки (в бюро - ред.) в США и лучше распорядимся существующими ресурсами госдепа", - приводит издание слова Сиссны.

Он заверил, что власти намерены сделать переход настолько гладким, насколько это возможно, для всех сотрудников USCIS, и удостовериться, что те, кто пользуется нашими услугами, смогут продолжать это делать, и функционирование агентства не прервется.

Ранее стало известно, что служба гражданства и иммиграции США закрыл свой офис в Москве. В будущем функции ведомства будет выполнять местное отделение ведомства в столице Греции Афинах. Оно также будет отвечать за Армению, Азербайджан, Белоруссию, Эстонию, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову Таджикистан, Туркменистан, Украину и Узбекистан.

Служба гражданства и иммиграции США отвечает за рассмотрение вопросов, связанных с прошениями об иммиграции и предоставлением убежища.

Теги:
США



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