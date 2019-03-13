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"Яндекс" купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

© Sputnik / Ramil Sitdikov
В мире
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Теперь TheQuestion объединится с похожим проектом "Яндекса" "Знатоки", а общее направление вопросов и ответов возглавит Самсонова Тоня.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. "Яндекс" выкупил сайт с вопросами и ответами TheQuestion, который основала журналистка Тоня Самсонова, сообщает vc.ru.

Теперь TheQuestion объединится с похожим проектом "Знатоки", общее направление вопросов и ответов возглавит Самсонова.

Напомним, "Яндекс" запустил "Знатоков" осенью 2018 года, ответы пользователей отображаются в виде "быстрых ответов" в выдаче поисковика. Теперь там же будут появляться результаты из TheQuestion.

За четыре года работы сервиса пользователи написали около 700 тысяч ответов.

TheQuestion работает с начала 2015 года. Общая сумма стороннего финансирования проекта к середине 2016 года составила около 1 миллиона долларов.

К началу 2019 года аудитория проекта, по собственным данным, достигла 10 миллионов пользователей в месяц. TheQuestion зарабатывал на рекламе и корпоративных аккаунтах компаний, которые отвечали на вопросы пользователей.

Теги:
Масс-медиа, медиа, Россия, Россия, россия, Яндекс



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