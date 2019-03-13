Ташкент обогнал Душанбе в рейтинге самых лучших для жизни городов

Ташкент обогнал Душанбе, но не дотянул до Алматы и Бишкека.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Ташкент занял 201-е место в рейтинге самых лучших городов мира для проживания и обогнал Душанбе, сообщает международная консалтинговая компания Mercer.

На первом месте в десятый раз подряд оказалась Вена, на втором и третьем месте, соответственно, Цюрих и Ванкувер. Также в десятку наиболее благоприятных для жизни городов вошли Мюнхен, Окленд, Дюссельдорф, Франкфурт, Копенгаген, Женева и Базель.

Москва находится на 167-м месте, Бишкек - на 211-м, а Алматы - 181-м.

В этом году компания сравнивала 231 город. При составлении рейтинга учитывались проживание, экономические, политические и социальные условия, качество транспорта, еды, бытовых товаров и развлечений, климат, социально-культурная среда, уровень образования и медицины.

Самым неблагоприятным для жизни городом из входящих в список признан Багдад: он находится на последней, 231-й строчке.