12:59 14 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Соцсети

"Падение" соцсетей: в Instagram и Facebook случился глобальный сбой

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV
В мире
Получить короткую ссылку
8100

У пользователей из США, России, Нидерландов, Великобритании и Бразилии были проблемы с отправлением и получением сообщений, соединением и входом в систему.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Вчера вечером, 13 марта, пользователи по всему миру начали сообщать о сбое в работе приложения Instagram, Facebook и WhatsApp, сообщает downdetector.com.

Сбой также наблюдался в социальной сети Facebook. Сотрудники компании полагают, что сбои в работе сервисов компании не были вызваны DDoS-атакой. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

Представители Instagram в Twitter тоже опровергли DDoS-атаку.

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии.

У пользователей возникали проблемы с отправлением и получением сообщений (52%), соединением (37%) и входом в систему (9%).

Теги:
Facebook, facebook, Facebook, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Instagram, Instagram, Instagram, WhatsApp, WhatsApp, соцсети, Масс-медиа, медиа, Великобритания, Нидерланды, Россия, Бразилия, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роман Абрамович
Сезон охоты: самые богатые холостяки России
Дети, засыпающие в самых неудобных ситуациях - смешное видео
В любой непонятной ситуации ложись спать - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054