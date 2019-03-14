"Падение" соцсетей: в Instagram и Facebook случился глобальный сбой

У пользователей из США, России, Нидерландов, Великобритании и Бразилии были проблемы с отправлением и получением сообщений, соединением и входом в систему.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Вчера вечером, 13 марта, пользователи по всему миру начали сообщать о сбое в работе приложения Instagram, Facebook и WhatsApp, сообщает downdetector.com.

Сбой также наблюдался в социальной сети Facebook. Сотрудники компании полагают, что сбои в работе сервисов компании не были вызваны DDoS-атакой. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

Представители Instagram в Twitter тоже опровергли DDoS-атаку.

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии.

У пользователей возникали проблемы с отправлением и получением сообщений (52%), соединением (37%) и входом в систему (9%).