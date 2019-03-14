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Флаги стран участниц СНГ

Главы Генштабов восьми стран СНГ встретятся в Москве

© Sputnik / Виктор Толочко
В мире
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На встрече обсудят развитие сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов, противодействия им и топографического обеспечения вооруженных сил.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг проведет в Москве заседание комитета начальников генштабов восьми стран СНГ, в ходе которого будут рассмотрены вопросы взаимодействия в военной сфере, сообщает Минобороны России.

В заседании примут участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"В Москве под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова состоится очередное заседание комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.

Планируется обсудить комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес.

Также будут обсуждены вопросы развития сотрудничества в области применения беспилотных летательных аппаратов, противодействия им и топографического обеспечения вооруженных сил.

Теги:
Минобороны РФ, военные, Москва, Москва, Россия, россия, Узбекистан, Узбекистан



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