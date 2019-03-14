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Сумка. Город

У безработной женщины в Москве украли сумку с 20 миллионами рублей

© AFP 2018 / SPENCER PLATT
В мире
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Сумку с 20 миллионами рублей украли у женщины в подъезде жилого дома, злоумышленник сразу скрылся.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Неизвестный в подъезде жилого дома в Новой Москве ограбил женщину, похитив сумку, в которой было 20,4 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Подвергшаяся нападению женщина нигде не работает, похищенные деньги - личные.

"Сотрудниками полиции установлено, что в подъезде дома неизвестный, толкнув женщину, открыто похитил у нее сумку, в которой находились 20,4 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства. 

Злоумышленник скрылся, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Теги:
Россия, Россия, россия, Москва, Москва, деньги, Ограбление и кража, ограбление



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