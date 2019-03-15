10:23 15 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Стрельба в мечети Новой Зеландии: манифест австралийца и погибшие

Стрельба в мечети Новой Зеландии: манифест австралийца и погибшие

© AP Photo / Mark Baker
В мире
Получить короткую ссылку
8601

Гражданин Австралии ультраправых взглядов оставил 37-страничный "манифест", в котором сообщил о своих намерениях.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Как минимум девять человек погибли во время стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, которую устроил гражданин Австралии ультраправых взглядов, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в двух мечетях Крайстчерча и городской больнице.

Предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором сообщил о своих намерениях. Также, по данным газеты, он снимал нападение на видео.

Эксперт по вопросам безопасности Артур Бьюкенен заявил телеканалу 1 News, что ознакомился с документом. По его мнению, его составитель является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.

Теги:
список погибших, погибшие, мечеть, Мечети, Мечеть, Массовые убийства, Убийство, Убийство, теракт, Австралия, Новая Зеландия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роман Абрамович
Сезон охоты: самые богатые холостяки России
На одной руке и без страховки: как блогер покорил огромное здание - видео
На одной руке и без страховки: как блогер покорил огромное здание - видео
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054