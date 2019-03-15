Стрельба в мечети Новой Зеландии: манифест австралийца и погибшие

Гражданин Австралии ультраправых взглядов оставил 37-страничный "манифест", в котором сообщил о своих намерениях.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Как минимум девять человек погибли во время стрельбы в мечети новозеландского города Крайстчерч, которую устроил гражданин Австралии ультраправых взглядов, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в двух мечетях Крайстчерча и городской больнице.

Предполагаемый злоумышленник оставил 37-страничный "манифест", в котором сообщил о своих намерениях. Также, по данным газеты, он снимал нападение на видео.

Эксперт по вопросам безопасности Артур Бьюкенен заявил телеканалу 1 News, что ознакомился с документом. По его мнению, его составитель является ярко выраженным сторонником теории превосходства белой расы.