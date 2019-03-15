"Внедорожник, но ездит как спорткар": Tesla представила Model Y

В 2020 году обычные Model Y будут продаваться за 47 тысяч долларов, а мощные версии - за 60 тысяч.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Компания Tesla представила электрокроссовер-внедорожник Model Y, который уже можно заказать на сайте компании, сообщает The Wired.

"Он обладает функциональностью SUV, но ездит как спорткар", — сказал Илон Маск на презентации.

Автомобиль вместительностью до семи человек может проехать до 300 миль (около 482 км) на одной зарядке в самой дешевой комплектации.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN Tesla представила Model Y

Электрокар способен развить скорость от нуля до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 3,5 секунды, а также обладает максимальной скоростью в 150 миль в час (около 241 км/ч) в самой дорогой комплектации Performance. Model Y использует часть той же платформы, на которой выпускается Model 3, чтобы сократить расходы на его производство.

Осенью 2020 года Model Y будет продаваться по цене в 47 тысяч долларов, более мощные версии будут стоить до 60 тысяч долларов.

© AFP 2018 / FREDERIC J. BROWN Tesla представила Model Y

В 2021 году выйдет дешевая версия за 39 тысяч долларов с 230 милями хода на одной зарядке (около 370 км) и разгоном от нуля до до 60 миль в час за 5,9 секунды.

Кстати, как заметили пользователи соцсетей, после выпуска Model Y названия всех созданных Tesla моделей (за исключением Roadster) складываются в слово sexy.