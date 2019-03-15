ФСБ: на границе Афганистана участились вооруженные инциденты

Усиление ИГИЛ на севере Афганистана представляет в ближайшей перспективе основную угрозу региональной безопасности, сообщил первый заместитель директора ФСБ РФ генерал армии Сергей Смирнов.

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Террористы активизировались на севере Афганистана, участились инциденты на границе, заявил по итогам заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС первый заместитель директора ФСБ РФ генерал армии Сергей Смирнов.

"Террористические группировки значительно активизировали диверсионно-террористическую деятельность и укрепили свои позиции в северных районах Афганистана. Участились вооруженные инциденты на границе", - сказал Смирнов.

По его словам, с учетом понесенных потерь в Сирии и Ираке, ИГИЛ (запрещена в РФ) вынуждена искать пути по созданию новых опорных центров "халифата".

Также он отметил, что рост числа мигрантов из Афганистана и Сирии резко ухудшает криминогенную обстановку в государствах ШОС, что заставляет компетентные органы организации совместно работать в режиме реального времени.