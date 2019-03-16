Канада ввела санкции против России из-за Керчи

Ограничения ввели вслед за ЕС и США из-за инцидента в Керченском проливе и Крыма.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Канада ввела санкции в отношении замглавы Минэнерго РФ Андрея Черезова, главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, главы ВТБ Андрея Костина, главы "Роснефти" Игоря Сечина и ряда других высокопоставленных лиц из-за инцидента в Керченском проливе и присоединения Крыма, сообщает RT.

"В координации с Европейским союзом и США Канада объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма. Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и международное сообщество готовы наложить на Россию ограничения, когда Москва игнорирует международное право", — говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, размещенном на сайте канадского правительства.

Под ограничительные меры подпали в том числе компании "Сухой", "Туполев" и "МиГ".

Напомним, в ноябре в Керченском проливе российские пограничники за нарушение границы задержали украинских моряков.