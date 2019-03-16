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Домогательства в США: более 50 женщин подали в суд на НОК

© Fotolia / Photographee.eu
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Женщины обвиняют организацию в том, что она не смогла предотвратить преступные действия бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Более 50 женщин подали иск в суд на Национальный олимпийский комитет (НОК) США, сообщает РИА Новости со ссылкой на АП.

Также женщины подали в суд американского города Денвер на его действующих и бывших чиновников.

Истцы обвиняют организацию в том, что она не смогла предотвратить преступные действия бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. В иске говорится о событиях, произошедших, в том числе, в 90-е годы прошлого века, самой младшей из обратившихся в суд тогда было 8 лет.

Насилие
© Flickr /
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Большинство потерпевших утверждает, что на тот моменты они были молоды и неопытны и поэтому не осознавали, что стали жертвами домогательств. В тексте иска также фигурируют имена шесть других тренеров, однако большинство женщин утверждает, что пострадали от Нассара.

В иске содержатся требования выплаты компенсации и проведения институциональной реформы в НОК.

Напомним, Нассар в январе 2018 года был признан виновным в совращении несовершеннолетних спортсменок и приговорен к тюремному сроку до 175 лет. На суде были заслушаны около 160 пострадавших. Кроме того, в декабре 2017 года Нассар был приговорен судом города Гранд-Рапидс (Мичиган) к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

Теги:
скандал, США, США, женщина



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