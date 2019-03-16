В Эвенкии упал "метеорит": загадочные кадры с видеорегистратора

Очевидец происшествия утверждает, что в момент падения стало светло и тепло.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Очевидцы сняли на автомобильный видеорегистратор светящееся падающее тело в ночном небе в поселке Тура на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Эвенкийского района региона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Северянин (@centr_russia) 15 Мар 2019 в 9:42 PDT

Ранее телеканал "Енисей" опубликовал видеозапись очевидца с авторегистратора, на котором запечатлено падающее светящееся тело. Запись длится несколько секунд, после чего обрывается. Сообщается, что происшествие произошло в пятницу вечером в поселке Тура. Журналисты телеканала приводят свидетельство очевидца, который утверждает, что в момент падения стало светло и тепло.

В ведомстве сообщили, что никаких разрушений или последствий падения не зафиксировано. В краевом главке МЧС не комментируют случившееся. Сообщений о пропавших летательных аппаратах или авариях также не поступало в экстренные службы.