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Падение метеорита

В Эвенкии упал "метеорит": загадочные кадры с видеорегистратора

© Sputnik / Виталий Тимкив
В мире
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Очевидец происшествия утверждает, что в момент падения стало светло и тепло.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Очевидцы сняли на автомобильный видеорегистратор светящееся падающее тело в ночном небе в поселке Тура на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Эвенкийского района региона.

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Публикация от Северянин (@centr_russia)

Ранее телеканал "Енисей" опубликовал видеозапись очевидца с авторегистратора, на котором запечатлено падающее светящееся тело. Запись длится несколько секунд, после чего обрывается. Сообщается, что происшествие произошло в пятницу вечером в поселке Тура. Журналисты телеканала приводят свидетельство очевидца, который утверждает, что в момент падения стало светло и тепло.

В ведомстве сообщили, что никаких разрушений или последствий падения не зафиксировано. В краевом главке МЧС не комментируют случившееся. Сообщений о пропавших летательных аппаратах или авариях также не поступало в экстренные службы.

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