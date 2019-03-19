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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке

Фотохост-агентство
В мире
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202622

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу, в котором заявил, что уходит в отставку.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телеобращении к жителям страны заявил о своей отставке.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", – заявил он, выступая в эфире республиканских телеканалов.

Он сообщил, что продолжает оставаться главой Совета безопасности и председатель партии Nur Otan и член Конституционного совета.

Назарбаев - рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве: является лидером Казахстана с 22 июня 1989 года, когда был назначен на пост первого секретаря ЦК КП Казахстана. Таким образом, он находится у власти более 29 лет.

Временно исполнять обязанности президента Казахстана будет спикер сената (верхняя палата) парламента страны Касым-Жомарт Токаев, заявил он. 

Назарбаев был избран президентом Казахской ССР в апреле 1990 года Верховным Советом КазССР на безальтернативной основе.

Первые всенародные выборы Президента Казахстана прошли в республике 1 декабря 1991 года. Назарбаев получил поддержку 98,7 % избирателей. Других кандидатов в бюллетене не было. 8 декабря он не приехал в Беловежскую пущу и не подписал Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ.

Верховный Совет Казахской ССР 16 декабря 1991 года принял Закон о государственной независимости Казахстана. Через 5 дней Назарбаев подписал Алма-Атинскую декларацию о целях и принципах СНГ, подтвердившую упразднение Союза ССР. В 1995 году в результате состоявшегося 29 апреля референдума президентские полномочия Назарбаева были продлены до 2000 года. С тех пор он неоднократно переизбирался на пост главы государства.

 

 




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