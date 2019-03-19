18:53 19 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Срочно:
Доллары США

Парень из Аргентины нашел полмиллиона долларов и вернул их владельцу

© pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
1 0 0

Богач хотел подарить аргентинцу за честность квартиру, но бедняк отказался.

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Молодой аргентинец из небольшого города Ногоя нашел полмиллиона долларов и вернул деньги владельцу, попросив взамен работу, сообщает издание Perfil.

Клад золотых монет
© Sputnik/ Игорь Михалев
Шестилетний мальчик нашел в лесу клад с золотыми монетами XIII века

Хосе Санчес живет со своей девушкой и двумя детьми в съемной квартире, у него нет постоянного дохода. Когда он увидел, как мужчина, разговаривая по телефону, садится во внедорожник и оставляет на улице портфель, он попытался остановить его, но мужчина его не заметил.

В портфеле оказалось почти полмиллиона долларов. По словам молодого человека, он никогда не видел валюты в таком количестве.

Он позвонил в полицию, но ему никто не ответил, тогда он обратился на местное радио с просьбой помочь найти владельца денег. Позднее мужчина, потерявший деньги, и Санчес встретились, и бизнесмен получил назад свой портфель.

Национальный университет Республики Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Секретный клад: когда озвучат подробности о найденных в Ташкенте ценностях

Счастливый владелец денег предложил Санчесу миллион песо (25 тысяч долларов) или квартиру, но молодой человек отказался от компенсации, попросив дать ему работу "в белую". Бизнесмен пообещал выполнить его обещание. Кроме того, после огласки истории на местном радио Санчесу поступило не одно предложение о работе.

В настоящее время экономика Аргентины переживает непростые времена, из-за высокой инфляции и постоянно растущих тарифов на коммунальные услуги, многие небольшие предприятия закрываются. По данным Национального института статистики страны, уровень безработицы за три квартала 2018 года составил 9%.

Теги:
доллары, деньги, Аргентина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Кадр из фильма Мне двадцать лет (Застава Ильича)
Двадцать лет навсегда: лучшие картины Марлена Хуциева
Песчаная буря
Пыльная буря накрыла Узбекистан – видео захватывает дух
Как получить РВП
Три желанных буквы: как получить разрешение на временное проживание

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054