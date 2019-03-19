Парень из Аргентины нашел полмиллиона долларов и вернул их владельцу

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Молодой аргентинец из небольшого города Ногоя нашел полмиллиона долларов и вернул деньги владельцу, попросив взамен работу, сообщает издание Perfil.

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Хосе Санчес живет со своей девушкой и двумя детьми в съемной квартире, у него нет постоянного дохода. Когда он увидел, как мужчина, разговаривая по телефону, садится во внедорожник и оставляет на улице портфель, он попытался остановить его, но мужчина его не заметил.

В портфеле оказалось почти полмиллиона долларов. По словам молодого человека, он никогда не видел валюты в таком количестве.

Он позвонил в полицию, но ему никто не ответил, тогда он обратился на местное радио с просьбой помочь найти владельца денег. Позднее мужчина, потерявший деньги, и Санчес встретились, и бизнесмен получил назад свой портфель.

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Счастливый владелец денег предложил Санчесу миллион песо (25 тысяч долларов) или квартиру, но молодой человек отказался от компенсации, попросив дать ему работу "в белую". Бизнесмен пообещал выполнить его обещание. Кроме того, после огласки истории на местном радио Санчесу поступило не одно предложение о работе.

В настоящее время экономика Аргентины переживает непростые времена, из-за высокой инфляции и постоянно растущих тарифов на коммунальные услуги, многие небольшие предприятия закрываются. По данным Национального института статистики страны, уровень безработицы за три квартала 2018 года составил 9%.