Холдинг Алишера Усманова договаривается о покупке каршеринга

Источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил факт переговоров YouDrive и компании Mail.Ru, которая заинтересована в приобретении действующего оператора каршеринга.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. У Mail.ru Group вслед за "Яндексом" может появиться собственный каршеринг: холдинг Алишера Усманова ведет переговоры о покупке доли в четвертом по размеру российском операторе YouDrive, сообщает The Bell.

Источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил факт переговоров с YouDrive. Mail.Ru заинтересована в приобретении действующего оператора каршеринга, окончательное решение еще не принято, но самый вероятный объект для приобретения — YouDrive.

Напомним, YouDrive с 2,5 тысячами автомобилей (с учетом партнеров по пулу) занимает четвертое место на российском рынке каршеринга.

Крупнейшие игроки — "Яндекс.Драйв" (6500 автомобилей), "Делимобиль" (6000) и BelkaСar (4050 на конец 2018 года). 60% акций YouDrive принадлежит ее основателям Борису Голикову, Андрею Куприкову и Алексею Нурдинову, 40% — московскому дилеру Mercedes-Benz "Панавто", который предоставил сервису первые автомобили Smart, а затем вошел в его капитал.