Российские ученые разрабатывают новую вакцину от туберкулеза

В мире ежегодно заболевают туберкулезом около десяти миллионов человек. Процент болеющих особенно высок среди мигрантов.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В России может появиться новая вакцина от туберкулеза для взрослых, уже пройдены доклинические исследования и первый этап клинических исследований. Вакцина показала свою высокую эффективность. Об этом сообщила на пресс-конференции первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Работаем над новыми лекарствами, вакцинами, особенно для взрослых. Сегодня над вакциной работает институт Гамалеи (НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи), она прошла полностью доклинические исследования, первый этап клинических исследований, показала свою высокую эффективность", — цитирует Яковлеву РИА Новости.

По мнению первого замминистра, в этом году будет завершен и второй этап клинических исследований. "У нас будет новая вакцина для взрослых людей".

Яковлева уточнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире ежегодно заболевают туберкулезом около десяти миллионов человек, из них миллион — дети.

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Ранее эксперты заявляли, что процент болеющих туберкулезом особенно высок среди мигрантов. Распространению заболевания способствуют истощение, усталость, переработки, плохие условия жизни и невозможность обратиться к врачу.