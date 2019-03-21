В Душанбе сотрудник ГАИ набросился с жезлом на прохожую

Мужчина в форме несколько раз ударил женщину по щеке, после чего избил ее жезлом.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Душанбе сотрудник ГАИ по неизвестной причине набросился на женщину и начал избивать ее жезлом, пишет Sputnik Таджикистан. Произошедшее попало на видео, оно появилось в соцсети Facebook.

На кадрах видно, как мужчина в форме сначала несколько раз ударяет женщину по щеке, после чего бьет ее жезлом. Свидетелями инцидента стали несколько прохожих. Двое из них не побоялись милиционера и начали оттаскивать его от женщины за руки. В эти секунды таджичка, пользуясь моментом, ударила сотрудника МВД два раза рукой по голове. На этом моменте видео прерывается, и неизвестно, что происходило дальше.

Через некоторое время в Сети появился еще один ролик. На втором видео женщина неподвижно лежит на земле, а милиционер сильно трясет ее, заставляя подняться. Вокруг, испуганно переглядываясь, ходят люди.

Автор видеозаписи оставила гневное послание: "Вопиющий случай сегодня произошел возле Минобороны. Милиционер в форме нанес побои женщине возле кафе "Паркинг" сегодня утром в 10 часов. И все проходят мимо, мужчины где ваша защита? Мы ищем защиту у сотрудников милиции, а они сами преступники. Найти и наказать его".

Через некоторое время видеозапись пропала из соцсети, но у Sputnik Таджикистан сохранился скриншот.

Facebook Cотрудник ГАИ в Душанбе избил женщину жезлом – кадр из видео

Кадры возмутили пользователей Сети.

"Жаль, женщинам нет защиты. Свободно нельзя выражать свои мысли, ходить, женщина должна терпеть и молчать, а то сама будет виноватой", — написала девушка, посмотревшая ролик, и отметила, что женщины — самые уязвимые.

Гадая, из-за чего милиционер проявил такую жестокость, Мусаббия Бобоходжаева предположила, что женщина прошла по закрытой на время праздников улице. "Мужчинам он боится сказать, а на больную женщину рука поднимется".

Другая девушка отметила, что эта женщина давно ходит одним и тем же маршрутом по этой дороге и страдает серьезным недугом.