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Вывеска телекоммуникационной компании МТС

МТС готова защищать свои интересы в США по делу о "взятках в Узбекистане"

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Истцы обвиняют МТС в нарушении норм США касательно поведения публичных компаний на рынке.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российская компания МТС будет защищать свои интересы в рамках коллективного иска, поданного по отношению к ней в США и касающегося претензий инвесторов, обвиняющих ее в незаконных действиях в Узбекистане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные американского биржевого регулятора SEC.

Накануне в суд штата был подан иск к МТС с требованием компенсировать ущерб, нанесенный в результате незаконных действий компании в Узбекистане. Иск подан от имени некоего Шаяна Салима и "других лиц, оказавшихся в похожей ситуации". Истец, в частности, обвиняет МТС, акции которой торгуются на Нью-Йоркской бирже, в том, что компания якобы дезинформировала общественность о ситуации с расследованием, которое вели власти США относительно событий в Узбекистане и которое могло оказывать и оказывало прямое влияние на финансовое положение компании.

Логотип компании МТС
© Sputnik / Виталий Белоусов
МТС выплатит США штраф в 850 миллионов долларов в рамках "узбекского дела"

Формально МТС обвиняют в нарушении законов США, регулирующих поведение публичных компаний на рынке - в частности, норм SEC. Ущерб от действий компании истец предлагает установить в ходе судебного разбирательства.

Ранее в марте МТС заключила соглашение с SEC и американским Минюстом в рамках расследования в отношении бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане из-за коррупционных сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской Telia Sonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. МТС обязалась выплатить по соглашению около 850 миллионов долларов.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет Каримову и бывшего гендиректора узбекской дочерней компании МТС ООО "Уздунробита" Бехзода Ахмедова в отмывании денег и получении взятки в 865 миллионов долларов.

Теги:
Узбекистан, США, МТС



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