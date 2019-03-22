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Афганские военнослужащие на месте взрыва в Кабуле

Взрывы в Кабуле омрачили Навруз - стало известно, кто устроил атаку

REUTERS/Omar Sobhani
В мире
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Группировка ИГ взяла на себя ответственность за серию взрывов в Кабуле.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В результате взрывов в афганском Кабуле погибли шесть человек и около 23 пострадали.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные связанного с исламистами сайта Amaq, ответственность за это взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Атака произошла в четверг, 21 марта, в день празднования наступления весны и нового года (Навруза) в Афганистане.
По словам очевидцев, это мог быть ракетный удар.

Позднее СМИ сообщили со ссылкой на местные власти, что в четверг в афганской столице прогремели три взрыва. Два взрыва произошли в начале дороги, ведущей к шиитской усыпальнице Сахи. Третий взрыв прогремел через несколько минут на улице, на которой расположен кабульский университет.

Отметим, что, по данным МВД страны, в действие была приведена заложенная ранее мина. Полиция сообщила, что обнаружила в районе еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

Теги:
атака, Террористы, Взрыв, Афганистан, Кабул



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