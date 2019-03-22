Взрывы в Кабуле омрачили Навруз - стало известно, кто устроил атаку

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за серию взрывов в Кабуле.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В результате взрывов в афганском Кабуле погибли шесть человек и около 23 пострадали.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные связанного с исламистами сайта Amaq, ответственность за это взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Атака произошла в четверг, 21 марта, в день празднования наступления весны и нового года (Навруза) в Афганистане.

По словам очевидцев, это мог быть ракетный удар.

Позднее СМИ сообщили со ссылкой на местные власти, что в четверг в афганской столице прогремели три взрыва. Два взрыва произошли в начале дороги, ведущей к шиитской усыпальнице Сахи. Третий взрыв прогремел через несколько минут на улице, на которой расположен кабульский университет.

Отметим, что, по данным МВД страны, в действие была приведена заложенная ранее мина. Полиция сообщила, что обнаружила в районе еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.