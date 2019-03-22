Куколка за рулем, или Как водитель грузовика стала звездой Instagram

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Женщина за рулем — частый повод для шуточек. Японка Рино Сасаки доказала, что слабому полу под силу все.
21-летняя девушка стала звездой Instagram благодаря своей необычной внешности и занятию.
Будучи стройной и миниатюрной, она с легкостью управляется с мощным грузовиком, приводя в восторг опытных водителей.
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ご褒美GETだぜฅ( •ω• ฅ)♡ #ロゴに注目 #volvo #volvogirl #ボルボ #トレーニングウェア #筋トレ #ジムに行きたい #楽しい毎日 #これ以上先は危険の為ブログへ#おやすみなさい
История девушки проста. Она работала учителем танцев, а ее папа был дальнобойщиком. Однажды он заболел, и девушка задумалась о том, кто поможет пожилому мужчине в дороге. Тогда она решила получить права и сопровождать его в поездках.
Сказано – сделано. Теперь она ловко управляется с грузовиком, а заодно постит свои фото и истории, связанные с каждой новой поездкой.
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