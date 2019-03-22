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Куколка за рулем, или Как водитель грузовика стала звездой Instagram

© Фото: Рино Сасаки / instagram
В мире
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Водитель большегруза предстает в воображении многих этаким брутальным мачо со стальными мускулами и крутым нравом. Однако Рино Сасаки из Японии решительно разрушила эти стереотипы и доказала, что миниатюрная девушка легко справится с такой работой.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Женщина за рулем — частый повод для шуточек. Японка Рино Сасаки доказала, что слабому полу под силу все.

21-летняя девушка стала звездой Instagram благодаря своей необычной внешности и занятию.

Будучи стройной и миниатюрной, она с легкостью управляется с мощным грузовиком, приводя в восторг опытных водителей.

История девушки проста. Она работала учителем танцев, а ее папа был дальнобойщиком. Однажды он заболел, и девушка задумалась о том, кто поможет пожилому мужчине в дороге. Тогда она решила получить права и сопровождать его в поездках.

Сказано – сделано. Теперь она ловко управляется с грузовиком, а заодно постит свои фото и истории, связанные с каждой новой поездкой.

 

Теги:
водитель, девушки, Япония



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