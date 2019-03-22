Скандал на конкурсе "Мисс Москва": почему победительницу лишили титула

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Победительница конкурса "Мисс Москва - 2018" Алеся Семеренко осталась без титула и короны. Как заявили в дирекции шоу — из-за полного несоблюдения условий договора. Ее место займет "Первая Вице-Мисс Москва" Ксения Паленова.

Такое произошло впервые за 23 года существования конкурса.

"Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она (Алеся Семеренко. — Прим. ред.) не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует, — рассказала "КП" директор конкурса "Мисс Москва" Татьяна Андреева-Фальк. — При этом в Instagram ведет активную светскую жизнь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) 25 Дек 2018 в 8:21 PST

По словам Андреевой-Фальк, в ходе подготовки к конкурсу Семеренко почти не ходила на репетиции, не занималась, "хореограф был в шоке".

"И у нас были долгие раздумья, выгонять или не выгонять ее до финала. Девочка-то красивая. Не выгнали. И жюри выбрало ее. Красивая и красивая. Но важно, чтобы к красоте еще что-то прилагалось. А когда на все, кроме красоты, наплевать, становится неприятно", — отметила директор конкурса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) 31 Дек 2018 в 5:27 PST

По ее словам, у Семеренко "еле-еле удалось забрать корону".

"Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями", — сказала Андреева-Фальк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) 23 Авг 2018 в 11:41 PDT

Девушка уже отреагировала на произошедшее — написала гневный пост в Instagram. По ее словам, корону она не ломала: "лично отвезла ее в офис", где дорогую вещь "благополучно приняли".

"Не была ни на одном мероприятии? Которых не было?! О каких вообще мероприятиях идет речь? — написала Семеренко. — У нас даже на подготовке не было ни одного мероприятия, хотя много всего обещали. Никто никуда меня не звал, на связи меня не было всего неделю, в то время, когда мой телефон был в ремонте. И мне никто не писал в Instagram, хотя я там 24 часа в сутки и всегда на связи. У них были мои контакты!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) 23 Фев 2019 в 2:32 PST

Девушка уверена, что ее лишили короны и титула совсем по иной причине, но называть ее не стала.

"Скажу только, что есть кое-кто, кому глаза мозолит моя корона. Ну если так легче, хорошо, пусть донашивает корону Паленова. Она, видимо, короны не ломает. Как до такого вообще додуматься можно. Позор тому, кто это придумал! — говорится в публикации. — А вообще спасибо за хайп. Предложений по съемкам и рекламе прибавилось".⠀⠀⠀⠀

Напомним, 24-летняя Алеся Семеренко после победы на шоу решила бороться с расхожим мнением о том, что красота и интеллект — вещи несовместные.